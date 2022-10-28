Когда повысят зарплату социальным работникам в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках Социального кодекса, разрабатываемого Министерством труда и социальной защиты населения РК, планируется повысить статус социальных работников. Об этом сообщил вице-министр труда Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем заработная плата социальных работников составляет 220 тысяч тенге. Учитывая это, в рамках Социального кодекса предусматриваем повышение статуса социальных работников. В рамках кодекса, во-первых, повысится статус соцработников, во-вторых, изменятся требования, предъявляемые к ним, в-третьих, будет рассмотрен вопрос их заработной платы. В нашем министерстве для этого создана специальная рабочая группа. До конца этого года рабочая группа вынесет свои предложения касательно статуса и заработной платы социальных работников. Только после этого будут внесены изменения в законодательство», - сказал вице-министр в ходе конференции, посвященной празднованию Дня социальных работников.

По его словам, в стране трудятся около 12 тысяч социальных работников. Они оказывают специальные социальные услуги для повышения качества жизни лиц разной категории, помогают лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 45% из всех соцработников трудятся в городах и районных центрах, 30% - в городах республиканского значения и областных центрах, 25% - в сельских округах.









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