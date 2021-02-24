Когда повысят минимальную зарплату в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорожную карту по повышению размера минимальной заработной платы разработают в стране. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» минимальная заработная плата является одним из минимальных социальных стандартов в сфере труда. Она устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете» на финансовый год в соответствии со статьей 104 Трудового кодекса и не может быть ниже прожиточного минимума. С 1 января 2019 года в 1,5 раза увеличен размер минимальной заработной платы (с 28 284 тенге до 42 500 тенге), на эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 259 млрд тенге, что в целом положительно повлияло на средний размер заработной платы населения»,- написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях повышения минимального размера заработной платы будет разработана специальная дорожная карта. В его рамках будут изучены основные подходы и механизмы повышения минимального размера заработной платы, усовершенствована методика установления минимальной заработной платы.

«Повышение минимального размера заработной платы потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета. В этой связи данный вопрос будет рассматриваться в зависимости от экономической ситуации в стране и реальных возможностей государственного бюджета. В настоящее время Правительством проводится изучение макроэкономики страны, связанное с оценкой влияния повышения минимального размера заработной платы, по результатам которого будут приняты необходимые меры, направленные на повышение благосостояния граждан Республики Казахстан», - заключил Премьер.