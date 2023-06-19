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Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 17:13
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова ответила на вопросы журналистов касательно ситуации с пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас ориентировочно даем 60 тысяч га, но следует отметить, что мы говорим на данном этапе о локализации пожара, о том, что пожар остановился в пределах тех границ, на которые он распространился. То есть за пределы этих границ мы пока не пускаем пожар. Но, вместе с тем, о полной ликвидации еще рано говорить», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

Она также прокомментировала вопрос о сроках восстановления леса.

«То есть на протяжении следующих, я думаю, пары недель точно будет проводиться достаточно большая работа по дальнейшей ликвидации этого пожара. Сколько времени понадобиться – обычно после пожара проводится служебное расследование. Но в целом по ликвидации (последствий пожара, прим. ред) первоочередные меры включают три-четыре года. Это очистка от гари и так далее», - отметила министр.

«Само восстановление леса – там достаточно сложная местность, достаточно песчаная. Сам сосновый бор – где-то 100-120 лет ему. Достаточно древний, поэтому, конечно, потребуется очень большое количество времени для того, чтобы его восстановить. То есть мы говорим не об одном или двух годах, мы говорим о десятилетиях», - добавила глава Минэкологии.


Минэкологии   Пожар в области Абай  
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