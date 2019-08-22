Когда поступят в продажу билеты на бой Головкина за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда поступят в продажу билеты на бой за вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz со ссылкой на Ringtv.com. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации портала билеты на бой, который состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, поступят в продажу во второй половине дня в пятницу, 23 августа. Информация о ценах на билеты поступит позднее.

Отметим, что арена «Мэдисон Сквер Гарден» является знакомой казахстанскому бойцу. Свой прошлый поединок Головкин провел также в Нью-Йорке. GGG в четвертом раунде нокаутировал канадского боксера Стива Роллса.

Бой с Деревянченко станет для Головкина вторым по контракту со стриминговой платформой DAZN.