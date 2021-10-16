Когда поступит Pfizer в Казахстан, ответил глава Минздрава
Сроки поставки Pfizer в Казахстан прокомментировал глава Минздрава
«В связи с тем, что у вакцины Pfizer более сложная логистика, будут определены несколько точек по городам. Мы обязательно проинформируем контактами, номерами, где это будет находиться. Мы проинформируем, какие именно пункты вакцинации будут задействованы», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.
Также министр озвучил сроки поставки американской вакцины.
«Максимум месяц - четвертый квартал. Холодильники уже скоро будут. Я думаю, что октябрь-ноябрь. Это в ближайшее время», - уточнил глава Минздрава.
Ранее Алексей Цой ответил , предусматриваются ли дополнительные поставки Pfizer для ревакцинации населения.
По словам министра, в числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины.
Напомним, в Казахстан планируется поставить 4 млн доз вакцины Pfizer.