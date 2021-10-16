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    18:06, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Когда поступит Pfizer в Казахстан, ответил глава Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ориентировочно поставки вакцины Pfizer ожидаются в течение месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сроки поставки Pfizer в Казахстан прокомментировал глава Минздрава


    «В связи с тем, что у вакцины Pfizer более сложная логистика, будут определены несколько точек по городам. Мы обязательно проинформируем контактами, номерами, где это будет находиться. Мы проинформируем, какие именно пункты вакцинации будут задействованы», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

    Также министр озвучил сроки поставки американской вакцины.

    «Максимум месяц - четвертый квартал. Холодильники уже скоро будут. Я думаю, что октябрь-ноябрь. Это в ближайшее время», - уточнил глава Минздрава.

    Ранее Алексей Цой ответил , предусматриваются ли дополнительные поставки Pfizer для ревакцинации населения.

    По словам министра, в числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины.

    Напомним, в Казахстан планируется поставить 4 млн доз вакцины Pfizer.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алексей Цой Другие государственные органы Общество для mail.ru Минздрав РК
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