Когда поступит Pfizer в Казахстан, ответил глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ориентировочно поставки вакцины Pfizer ожидаются в течение месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сроки поставки Pfizer в Казахстан прокомментировал глава Минздрава





«В связи с тем, что у вакцины Pfizer более сложная логистика, будут определены несколько точек по городам. Мы обязательно проинформируем контактами, номерами, где это будет находиться. Мы проинформируем, какие именно пункты вакцинации будут задействованы», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

Также министр озвучил сроки поставки американской вакцины.

«Максимум месяц - четвертый квартал. Холодильники уже скоро будут. Я думаю, что октябрь-ноябрь. Это в ближайшее время», - уточнил глава Минздрава.

Ранее Алексей Цой ответил , предусматриваются ли дополнительные поставки Pfizer для ревакцинации населения.

По словам министра, в числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины.

Напомним, в Казахстан планируется поставить 4 млн доз вакцины Pfizer.