Когда помощь — дело всей семьи: как медики из Рудного лечат и словом, и делом

28 лет в профессии, из них 24 — в одном травмпункте. Лариса Петраш не представляла свою жизнь вне медицины и с подросткового возраста знала, кем станет. В интервью она рассказала, почему выбрала именно путь медсестры, как справляется со стрессом и чем жива настоящая больничная династия.

Фото: Дарья Аверченко

— Расскажите, как вы пришли в медицину. Это была детская мечта или спонтанный выбор?

— Я выросла, можно сказать, в больнице. Моя мама — медработник, она долгое время работала в оперблоке, была сестрой-хозяйкой. У нее медицинское образование, и я с самого детства всегда была рядом. С 14 лет начала подрабатывать в хирургическом отделении — санитаркой. И уже тогда поняла: выбора у меня нет и не нужно — я точно стану медсестрой. После 11 классов поступила в местное медицинское училище — это был 1995 год. Тогда еще медсанчасть (ныне Рудненская городская многопрофильная больница — прим. автора) выдала мне направление на учебу. В 1997-м окончила училище и сразу пришла работать в нейрохирургическое отделение. Там отработала полтора года, затем нейрохирургию объединили с травматологией, и после этого меня перевели в травмпункт. Здесь я уже 24 года.

Фото: Дарья Аверченко

— Никогда не возникало желания пойти дальше — стать врачом?

— Нет. Никогда не стоял такой вопрос. Я осознанно выбрала именно сестринское дело. Потому что медсестра — это не только помощь, это участие, сочувствие, поддержка. Мы больше времени проводим с пациентом, находимся рядом с ним постоянно, и от нас зависит очень многое. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию. Я вижу результаты своей работы — это дорогого стоит.

— Получается, медсестра не просто помощник, а самостоятельная и очень важная единица?

— Конечно. И я считаю, что медсестры часто бывают более эмпатичными, чем врачи. У нас постоянный контакт с пациентом, особенно с тяжелыми. Я помню многих из них, до сих пор с кем-то поддерживаю связь — переписываемся, видимся. Наверное, потому что они чувствуют, что нам не все равно.

— Вы успели поработать и в отделении, и в травмпункте. В чем главное отличие?

— В каждом подразделении своя специфика. В отделении — это постоянное наблюдение, уход, плановая работа. В травмпункте — экстренная помощь. Пациент поступает — мы сразу действуем, диагностируем, лечим, отпускаем. Все быстро, четко, слаженно. Это требует и опыта, и стрессоустойчивости.

— Какие травмы чаще всего приводят пациентов к вам?

— Абсолютно разные. От ушибов до серьезных переломов. Контингент — от малышей до пожилых. Бывают и порезы болгаркой, и серьезные раны. Часто обращаются дети — особенно летом: батуты, фонтаны, речки, гаражи, деревья. Летом наплыв особенно большой. А зимой — по традиции гололед, пожилые падают, приходят с переломами со смещением. Каждое время года — свои «любимые» травмы.

Фото: Дарья Аверченко

— Как справляетесь со стрессом, особенно в пиковые дни?

— Когда большой наплыв, стараемся быстро и качественно оказать помощь каждому. Да, после смены чувствуешь себя выжатым, хочется тишины, отдыха. Но внутри — удовлетворение от того, что помог. Бывает, возвращаюсь к больным в отделении — проверить, как чувствуют себя. Меня так учили: представь, что на месте пациента — ты. Стараюсь придерживаться этого правила. Если требуется — и советом поможешь, и словом поддержишь. Есть случаи, когда и финансово поможешь, если у человека действительно тяжелая ситуация. Потому что быть просто формальным исполнителем — это не про нашу работу.

— К вам часто обращаются пациенты в шоковом состоянии, достаточно агрессивные. Как вы реагируете на агрессию со стороны пациентов? Ведь не все ведут себя адекватно.

— Такое бывает. Особенно если человек в алкогольном опьянении. В первую очередь оцениваем ситуацию, стараемся спокойно поговорить, объяснить. Если видим, что не справляемся — вызываем полицию. Но ни один из нас не остается с агрессивным пациентом один на один — мы держимся вместе. У нас это правило.

— Какой случай из практики остался в памяти?

— Сейчас уже сложно удивить — видела многое. Но вот был случай: девочка, пять лет, худая, подвижная. Родители дома делали ремонт, отвлеклись, а она засунула руку в электромясорубку. Естественно, в панике привезли к нам. Собрали бригаду, аккуратно извлекли руку. Такие случаи не забываются.

— Расскажите немного про семейный подряд. У вас, как я понимаю, целая династия медиков?

— Да, у меня старшая сестра — медсестра в приемном отделении, Шишкина Елена Николаевна. У нее тоже стаж около 30 лет. Начинала в детской хирургии. А сейчас ее дочь, моя племянница, работает у нас в травмпункте. Тоже закончила наш колледж, сначала работала в приемном, потом мы ее к себе «переманили». Из всей семьи только папа работал в другой сфере.

Фото: личный архив Л.Петраш

Фото: личный архив Л.Петраш

— Почему именно приемный покой и травмпункт? Это ведь самое динамичное звено.

— У нас, видимо, такая «порода». Мы любим, чтобы все «кипело». Чтобы не одно и то же каждый день, чтобы было движение, живое общение, сложные задачи. Кто-то любит работу поспокойнее — например, в отделении. А мы — нет. Нам нужна практика, ситуации, в которых ты и профессионально растешь, и заново переосмысливаешь свои знания.

— Обсуждаете ли дома рабочие моменты? Или стараетесь работу оставлять на работе?

— Конечно, обсуждаем. Раньше, когда родители были живы, собирались всей семьей, мама рассказывала, мы делились. Сейчас времени меньше — у всех семьи, графики, подмены. Но если встречаемся — обязательно делимся. Мы в этом плане близки.

Фото: Дарья Аверченко

— Есть ли у вас профессиональные секреты, которые передаются из поколения в поколение? Может, мама вам что-то особенное рассказывала, делилась опытом? Есть ли какие-то семейные устои, ценности, которых вы придерживаетесь?

— Таких секретов, чтобы «вот у нас так принято», нет. Но всегда было одно — уважение к старшим. Мама нас этому учила. Она говорила: «Надо любить свою работу, ценить ее». И мы это усвоили. К сожалению, мамы уже нет, но ее наставления мы помним и стараемся им следовать.

Фото: Дарья Аверченко

— Ваши дети планируют продолжить династию?

— У меня двое детей, сын, к сожалению, не может, но есть надежда на дочь. Да и медицинская сестра всегда востребована в обществе. Эти знания никогда не будут лишними.

Ранее Kazinform писал о буднях медицинской сестры отделения восстановительного лечения и реабилитации Рудненской городской многопрофильной больницы.