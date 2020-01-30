Когда поменяют размер минимальной зарплаты, рассказал Биржан Нурымбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о планах по изменению размера минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Я пока озвучивать не могу (цифры - корр.), потому что мы рассматриваем различные варианты. Мы идем к задаче, чтобы, учитывая рост в целом средней зарплаты по стране, в начале 2023 года минимальная зарплата составляла не меньше 30% от средней зарплаты на тот момент», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.
По его словам, соответствующие предложения были направлены Главе государства.
«Мы Президенту направили предложения. Мы сказали, что в той ситуации, что складывается в ЕНПФ по нашим вкладам, одной из причин низких накоплений является низкая заработная плата», - объяснил министр.
«Поэтому мы предложили поэтапно идти на повышение МЗП. Потому что до 2019 года МЗП всегда устанавливалась на уровне прожиточного минимума, и он рос только на уровень инфляции. Мы говорим о кардинальном его повышении», - добавил он.
Напомним, депутат Ирина Смирнова спросила министра, почему в РК один из самых низких уровней минимальной заработной платы.
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