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Когда полностью завершится процесс газификации близлежащих к столице поселков

4 Ноября 2019 17:49
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Когда полностью завершится процесс газификации близлежащих к столице поселков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда полностью завершится процесс газификации жилых массивов столицы, рассказал заместитель акима города Нур-Султан Ермек Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поводу подключения близлежащих поселков, жилые массивы, которые находятся на административной территории города, они будут подключены в 2022 году последний объект», - сказал Ермек Кизатов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Он также остановился на вопросе подключения к газоснабжению таких поселков как Талапкер и поселок Ыбырая Алтынсарина, которые относятся к территории области.

«То, что касается других поселков, которые находятся на территории области. Насколько я проинформирован, в Акмолинской области тоже аналогичная работа проводится, то есть проводится разработка проектно-сметной документации, отбор подрядных организаций и однозначно тоже будет произведена газификация. Аналогичная работа проводится и в Карагандинской области и в Жезказгане, и всех прилегающих к газопроводу территорий», - пояснил Ермек Кизатов.

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Серик Сабеков

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