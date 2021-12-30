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Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы

30 Декабря 2021 20:44
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Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирское движение на двух новых станциях метро Алматы начнётся в начале 2022 года. На какой стадии сейчас строительство новых станции в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

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Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена.

Местоположение станции находится в одних из самых густонаселенных районах города. Строительная длина в двухпутном направлении составляет 3,08 км.

Станция «Сарыарка» - глубокого заложения, пилонного типа. Состоит из вестибюля, двух входных групп. Установлено два лифта, восемь эскалаторов. Она расположена рядом с парком «Family», в одном из самых густонаселенных районов города, где расположены микрорайоны №3-8, 12.



Станция «Б. Момышулы» - мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей, шести входных групп. Предусмотрено шесть лифтов, 15 эскалаторов. Расположена под проезжей частью проспекта Абая, западнее улицы Момышулы. Станция охватит микрорайоны Жетысу, Жетысу-2, Жетысу-4, Мамыр, Мамыр-5, Мамыр-7.

При вводе в эксплуатацию ожидаемый пассажиропоток увеличится с 40 тысяч человек в день до 86 тысяч человек.

Готовность метрополитена на данный момент составляет более 96%. Пассажирское движение планируется открыть уже в первом квартале 2022 года.

«От станции «Москва» до крайней станции «Б.Момышулы» уже проведены работы по контрольному запуску движения подвижного состава. Он состоит из 8 новых электроподвижных составов, специально разработанных для Алматинского метрополитена на автоматизированном управлении. На сегодня завершены работы по укладке ходового и контактного рельса, завершаются работы по чистовой отделке и по инженерным сетям обеих станций. Выполнены на обеих станциях художественные панно, раскрывающие стиль названия самих станций», - рассказал во время технического запуска генеральный директор АО «Алматы метро құрылыс» Жанибек Етекбаев.

На данный момент смонтировано основное техническое оборудование, запущены лифты и эскалаторы.

Жительница Алматы Инабат Хамитова поделилась, что новость об открытии новых станции метро очень порадовало их семью.

«Я проживаю на пересечении улиц Абая и Б. Момышулы. У нас большая семья. Мой супруг работает в центре города. В семье есть студенты, которые ежедневно передвигаются по городу. Мы очень ждали запуск новых станций. Теперь для тысячи людей нашего района поездки станут более быстрыми и удобными. Изменится весь ритм жизни города»,- сказала И. Хамитова.

Напомним, сегодня в Алматы состоялся технический запуск двух новых станций метро «Сарыарка» и «Б. Момышулы».








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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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