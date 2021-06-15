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    11:27, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Когда полностью ликвидируют хвостохранилище «Кошкар-ата»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по снижение вредных выбросов в атмосферу в ряде регионов страны, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По городу Алматы необходимо ускорить реализацию проекта по модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В свою очередь, акимату надлежит провести работу по переводу общественного транспорта на газ и исследованию ветрового режима с последующим внесением корректировок в генеральный план», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    В Карагандинской области, по словам министра, согласно подписанному меморандуму, «АрселорМиттал Темиртау» обязуется снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025 года. Также будет посажено 500 тыс. деревьев вокруг города Темиртау.

    В Восточно-Казахстанской области, согласно меморандуму с ТОО «Казцинк», ожидается снижение выброса в атмосферу на 20%. Также будут приведены в соответствие действующие полигоны твердых бытовых отходов.

    В Мангыстауской области начата ликвидация исторического загрязнения «Кошкар-ата». Завершение запланировано в 2023 году. Помимо этого, группой компанией АО НК «КазМунайГаз» до 2024 года планируется провести работы по ликвидации и утилизации 2,5 млн тонн нефтеотходов. Уже ликвидировано 437 тыс. тонн.

    «Учитывая, что решение экологических проблем в регионах требует их исполнения в краткосрочной перспективе, считаем необходимым принять исчерпывающие меры по исполнению Дорожных карт в установленные сроки», - заключил Магзум Мирзагалиев.



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