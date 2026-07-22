Когда полицейские обязаны носить парадную и специальную форму, разъяснили в МВД РК

Министерство внутренних дел Казахстана обновило правила ношения форменной одежды сотрудниками органов внутренних дел. Приказ министра вступит в силу с 1 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе утверждена новая редакция описания форменной одежды, знаков различия и правил их ношения. Согласно новым правилам, сотрудники органов внутренних дел обязаны носить форменную одежду строго в соответствии с установленными требованиями. Она должна соответствовать утвержденным образцам, быть аккуратно подогнана и содержаться в безупречном состоянии.

В служебное время полицейские должны находиться в форме, соответствующей присвоенному специальному званию. Исключение составляют сотрудники, которым официально разрешено исполнять служебные обязанности в гражданской одежде.

Правила предусматривают три вида форменной одежды:

парадная — для участия в государственных и торжественных мероприятиях, церемониях, официальных приемах, международных встречах, вручении наград и похоронах с отданием почестей;

повседневная — для ежедневной службы, совещаний, рабочих встреч и выступлений в средствах массовой информации по служебным вопросам;

специальная — для учений, полевых выходов, работы в условиях осложнения оперативной обстановки, а также в других случаях по решению руководства.

При этом каждый вид формы подразделяется на летний, зимний и демисезонный варианты. В МВД также уточнили, что технические характеристики предметов форменного обмундирования, используемые материалы и требования к их изготовлению будет определять Департамент тыла министерства.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что полицейские в штатском на гражданских авто патрулируют дороги Алматы.