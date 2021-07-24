Когда подведут итоги выборов акимов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выборы акимов сельских округов в ряде регионов Казахстана стартуют завтра, 25 июля 2021 года. О том, какая подготовительная работа была проведена перед выборами и по каким правилам они должны проходить, читайте в материале МИА «Казинформ».

Помощник Президента по политическим вопросам Ерлан Карин отметил, что выборы ознаменовали практическую реализацию второго и третьего пакетов президентских политических реформ.

В ряде регионов страны определены даты выборов акимов сельских округов.

Так, решениями территориальных избирательных комиссий районов, городов областного значения на 25 июля текущего года назначены выборы 730 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Отметим, что в Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым дано поручение о проведении прямых выборов сельских акимов, начиная с 2021 года.

Данная инициатива направлена на последовательную реализацию пакета ключевых политических реформ, касающихся децентрализации государственного управления через введение повсеместной практики институтов местного самоуправления. Реформирование местного управления и самоуправления нацелено на решение ряда стратегических задач:

- во-первых, внедрение выборности местных органов самоуправления как принципа открытого государственного управления и реализации концепции «слышащего государства»;

- во-вторых, расширение участия граждан в развитии сельских территорий и решении вопросов местного значения;

- в-третьих, поэтапную передачу исполнительных и законодательных полномочий на низовой уровень;

- в-четвертых, развитие политической конкуренции через расширение полномочий партий при проведении прямых выборов сельских акимов.

Правительством РК в рамках 139 и 140 пунктов Общенационального плана по реализации вышеуказанного Послания разработаны проекты законов по внедрению прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов (далее – сельские акимы). 24 мая 2021 года Главой государства подписаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов сельских акимов: Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов». При этом, по поручению Главы государства в Конституционный закон «О выборах в РК» внесены положения по снижению с 7% до 5% порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента, а также внесению в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы «Против всех» (данная норма будет реализована в предстоящую кампанию выборов сельских акимов).

В процесс выстраивания эффективных механизмов управления сельскими территориями будут вовлечены свыше 40% граждан Казахстана, проживающих на селе.

Предстоящие прямые выборы затронут 2 346 акимов сельских территорий, из которых около 775 будут избраны населением в текущем году.

Подписанными законами введены следующие новые нормы:

1. Выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов: политическими партиями из числа своих членов; - в порядке самовыдвижения (сбором подписей в поддержку кандидата не менее чем 1% подписей избирателей, проживающих в соответствующем избирательном округе); акимом района (города областного значения), в случае если на конец срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов.

2. Установление сроков и этапов избирательной кампании. Срок избирательной кампании составляет 30 дней. Сроки назначения: в случае истечения срока полномочий действующего акима - выборы объявляются за 40 дней и должны пройти за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима; в случае сложения полномочий действующего акима – выборы назначаются в течение месяца со дня досрочного прекращения полномочий акима и должны пройти в течение 30 дней со дня их назначения.

Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после объявления выборов и завершается за 15 дней до дня выборов. То есть продолжительность срока выдвижения может достигать 14 дней. В течение этого времени кандидат занимается сбором необходимых для регистрации документов. Регистрация кандидатов завершается за 10 дней до дня выборов. В этот период территориальная избирательная комиссия проверяет достоверность представленных документов. В завершающую декаду перед днем выборов осуществляются агитационные мероприятия и подготовка к самим выборам.

После проведения выборов в течение трех дней подводятся итоги, в течение семи дней осуществляется регистрация избранного акима. При этом полномочия избранного акима начинаются с момента его регистрации соответствующей территориальной избирательной комиссией.

3. Уточнение полномочий избирательных комиссий применительно к предстоящим выборам. Основные избирательные мероприятия, связанные с назначением выборов, выдвижением и регистрацией кандидатов и другие, осуществляются районными (городскими) территориальными избирательными комиссиями. Избирательные процедуры, связанные с днем голосования, реализуются участковыми избирательными комиссиями. На областные территориальные избиркомы возложены контроль за соблюдением законности, а также вопросы финансового, материально-технического и методического обеспечения. Центризбирком осуществляет контроль за единообразным применением избирательного законодательства, соответствием деятельности ТИК требованиям КЗ «О выборах», а также общее методологическое сопровождение кампании.

4. Предусмотрен избирательный взнос кандидатом в однократном размере, установленном законодательством РК минимальной заработной платы (42 500 тенге).



