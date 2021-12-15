Когда планируют назначить нового посла США в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда могут назначить нового посла США в Казахстане, ответил помощник государственного секретаря США Дональд Лу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время брифинга в МИД в рамках обзорного заседания Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП) между Казахстаном и США журналисты спросили, когда новый посол США приедет в Казахстан доя дипломатической службы.

«Мой друг посол Уильям Мозер работает со мной в Вашингтоне, мы работаем по Центральной Азии. Я работал в Бишкеке. Касательно нового посла здесь, в Нур-Султане, в понедельник мы сделали предложение госсекретарю и другим лидерам нашей администрации по кандидатам для посла здесь. Я думаю, что госсекретарь и Президент утвердят кандидата в ближайшее время и в ближайшем будущем ваш посол прибудет», - отметил Дональд Лу.

Напомним, в октябре Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.







