Когда планируют назначить нового посла США в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда могут назначить нового посла США в Казахстане, ответил помощник государственного секретаря США Дональд Лу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во время брифинга в МИД в рамках обзорного заседания Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП) между Казахстаном и США журналисты спросили, когда новый посол США приедет в Казахстан доя дипломатической службы.
«Мой друг посол Уильям Мозер работает со мной в Вашингтоне, мы работаем по Центральной Азии. Я работал в Бишкеке. Касательно нового посла здесь, в Нур-Султане, в понедельник мы сделали предложение госсекретарю и другим лидерам нашей администрации по кандидатам для посла здесь. Я думаю, что госсекретарь и Президент утвердят кандидата в ближайшее время и в ближайшем будущем ваш посол прибудет», - отметил Дональд Лу.
Напомним, в октябре Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
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