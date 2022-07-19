19 Июля 2022 15:05

Когда планируют начать лицензирование детсадов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До внедрения процесса лицензирования детских садов, необходимо будет проделать комплексную работу. Об этом в ходе онлайн – брифинга заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сначала будут проведены подготовительные работы. Необходимо законодательно закрепить эту норму (по лицензированию - прим. авт.). После этого будут приняты нормативно-правовые акты, подготовлена автоматизированная база. Когда эти работы будут завершены, начнется лицензирование», - сказала Гульмира Каримова, отвечая на вопросы.

Ранее она сообщила, как будет проводиться лицензирование детских садов, и какие проверки будут включены в этот процесс.