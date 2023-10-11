Когда питьевая вода будет во всех населенных пунктах Казахстана

Ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов качественным водоснабжением путем строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры. Об этом заявила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для обеспечения населения чистой питьевой водой и рационального использования водных ресурсов ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов качественным водоснабжением путем строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры. На реализацию в течение 2023-2025 годов 34-х проектов водоснабжения в 158 сельских населенных пунктах выделено 23,3 млрд тенге, - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.

В целом, по словам вице-премьера, к 2025 году планируется обеспечить все населения страны питьевой водой.

Предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при орошении, а именно:

− реконструкция 3,5 тыс. км оросительных сетей,

− цифровизация водоучета на 212 каналах;

− и реконструкции 15 гидротехнических сооружений.