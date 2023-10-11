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    11:01, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Когда питьевая вода будет во всех населенных пунктах Казахстана

    водоснабжение
    Фото: Алина Тулеуова/МИА "Казинформ"

    Ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов качественным водоснабжением путем строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры. Об этом заявила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Для обеспечения населения чистой питьевой водой и рационального использования водных ресурсов ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов качественным водоснабжением путем строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры. На реализацию в течение 2023-2025 годов 34-х проектов водоснабжения в 158 сельских населенных пунктах выделено 23,3 млрд тенге, - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.

    В целом, по словам вице-премьера, к 2025 году планируется обеспечить все населения страны питьевой водой.
    Предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при орошении, а именно:
    − реконструкция 3,5 тыс. км оросительных сетей,
    − цифровизация водоучета на 212 каналах;
    − и реконструкции 15 гидротехнических сооружений.

    - Для обеспечения дополнительных объемов воды на первом этапе до 2025 года планиурется построить 9 новых водохранилищ в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, с объемом накопления 1,7 км3. На втором этапе планируется строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, - проинформировала Тамара Дуйсенова. 

    Теги:
    Правительство РК Парламент Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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