Когда питьевая вода будет во всех населенных пунктах Казахстана
Ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов качественным водоснабжением путем строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры. Об этом заявила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Для обеспечения населения чистой питьевой водой и рационального использования водных ресурсов ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов качественным водоснабжением путем строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры. На реализацию в течение 2023-2025 годов 34-х проектов водоснабжения в 158 сельских населенных пунктах выделено 23,3 млрд тенге, - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.
В целом, по словам вице-премьера, к 2025 году планируется обеспечить все населения страны питьевой водой.
Предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при орошении, а именно:
− реконструкция 3,5 тыс. км оросительных сетей,
− цифровизация водоучета на 212 каналах;
− и реконструкции 15 гидротехнических сооружений.
- Для обеспечения дополнительных объемов воды на первом этапе до 2025 года планиурется построить 9 новых водохранилищ в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, с объемом накопления 1,7 км3. На втором этапе планируется строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, - проинформировала Тамара Дуйсенова.