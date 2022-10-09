Когда партия «Ауыл» сможет собрать подписи в поддержку кандидата Жигули Дайрабаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель народно-демократической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков сообщил о том, когда партия сможет собрать подписи в поддержку кандидата Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сколько дней вы планируете предоставить листы с подписями в поддержку кандидата Жигули Дайрабаева?» - спросил представитель СМИ на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

«Скоро представители региональных филиалов приедут забрать листы для сбора подписей. Думаю, в течение 3-4 дней завершим сбор подписей. Напомню, что в нашей партии состоят 300 тысяч человек. В соответствии с законом мы должны собрать 118 тысяч подписей», - сказал первый заместитель партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

Ранее в Центральной избирательной комиссии установили, что кандидатура Жигули Дайрабаева соответствует требованиям закона.

Жигули Дайрабаев вчера сдал экзамен на владение госязыком.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили о том, что кандидатуры К асым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена соответствуют требованиям закона.

Вчера также кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден сдала документы в ЦИК РК.