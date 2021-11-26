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Когда ожидаются поставки угля в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Об обеспечении углем населения области рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Муздыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Е.Муздыбаева потребность в угле в Актюбинской области одна из самых низких в стране в связи с газификацией большинства населенных пунктов региона.
«Потребность в угле в Актюбинской области составляет 28 тысяч тонн. В регион уже поставлено 25 тысяч тонн, или 95 % от потребности. Потребность в угле в Актюбинской области одна из самых низких среди регионов. Цена реализации составляет 13-16 тысяч тенге за тонну, по области есть 10 железнодорожных тупиков, из которых два - в городе Актобе, в ж/д тупиках идет реализация», - говорит Е.Муздыбаев.
Также он рассказал, что в период с 26 ноября до 1 декабря в регион ожидается прибытие 19 вагонов с углем с угольных разрезов страны. Ежегодно население закупает уголь в ноябре-декабре.
«26 ноября -1 декабря ожидаем прибытие 19 вагонов с углем, это 1300 тонн. Совместно с КТЖ ведется мониторинг доставки вагонов», - сказал он.
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