Когда ожидают поступления первой партии вакцины от COVID-19 в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Текущую эпидемиологическую ситуацию в Павлодарской области обсудили в облакимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов, с начала 2021 года в Павлодарской области зарегистрировали 849 случаев коронавирусной инфекции. В среднем ежедневный прирост заболеваемости составил 0,8%. Занятость инфекционных коек на сегодня составила 34,3%.

«В регионе функционируют 169 мобильных бригад, за первую декаду января они обслужили 3 283 вызова, - сообщил Айдар Ситказинов. - В их числе 65,9% вызовов от пациентов с ОРВИ, 2,8% - с пневмонией, 25,3% - с коронавирусом, 6% - прочие вызовы. Мы взяли на особый контроль пациентов, которые состоят на диспансерном учете, это более 130 тысяч человек».

На базе областной клинической больницы имени Г. Султанова подготовили морозильные камеры на 8 тысяч доз вакцины против КВИ. Кроме того, 22 специальных холодильника будут установлены в других медицинских организациях региона. Ожидается, что первая партия вакцины поступит в область в конце февраля.

Обсудили на встрече и работу мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение предписаний санврачей. За первые 13 дней 2021 года специалисты провели 235 рейдов по 2 389 объектам, выявив нарушения в трех из них. Глава региона потребовал проанализировать работу мониторинговых групп и направлять их адресно в места, где действительно существует риск появления эпидемического очага.

«Эффективность мониторинговых групп очень низкая, - сказал глава региона. - Когда было принято решение увеличить их количество полтора месяца назад, мы сразу договорились, что это должно быть не в ущерб качеству. Нужно помнить, что смягчение ограничительных мер сделано с условием полного соблюдения эпидрежима на всех объектах, в том числе частных».

О том, как началась третья учебная четверть в Павлодарской области, рассказал руководитель управления образования Динислам Болатханулы.

В 230 школах с контингентом до 300 учащихся начали работу в традиционном формате. Еще в 126 учебных заведениях с контингентом более 300 воспитанников обучение проходит в дистанционном формате. При этом для учеников младших классов этих школ работают 2 357 дежурных классов. Для учащихся 11 классов предусмотрено комбинированное обучение: 70% предметов, которые являются основными и выносятся на итоговую аттестацию и ЕНТ, изучаются в традиционном формате, а 30% - в дистанционном.

Абылкаир Скаков поручил управлению образования работать на упреждение, чтобы не допустить заражения среди детей и педагогов.





Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. К азахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.





Фото Нурлана Алжабаева