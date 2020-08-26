Когда ожидается вторая волна коронавируса - мнение эпидемиолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения магистр наук по эпидемиологии Бауржан Жусупов поделился мнением касательно ожиданий второй волны коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я согласен с теми людьми, которые склоняются к мнению, что основную волну эпидемии мы прошли. Основная волна у нас была в июне-июле этого года. Мы можем об этом говорить, судя по статистике, госпитализациям, тем данным, которые нам доступны. Второй момент – понятно, что данные регистрации и статистики не отражают реальную картину в целом, как и, наверное, во всем мире. Когда мы весной регистрировали заболевших, мы наблюдали другое соотношение легких и бессимптомных форм, средней тяжести и тяжелые формы», - сказал Бауржан Жусупов во время онлайн-обсуждения казахстанским научным сообществом борьбы с пандемией.

При этом, по его словам, количество заболевших средней и тяжелой формами было превалирующим.

«Еще один момент, который говорит в пользу того, что мы прошли этот пик заболеваемости, заключается в том, что у нас было много пневмоний. Причем эти пневмонии сейчас Минздрав считает ковидными, включает в регистрацию. То есть эти пневмонии не были диагносцированы с помощью ПЦР-диагностики. Оказалось, что этот метод был не очень хорош в части диагностики этих пневмоний – возможно, во многом из-за того, что люди поздно обращались, а мы знаем, что чувствительность метода падает. Возможно, это какой-то новый штамм вируса. Количество умерших тоже достаточно большое, и на основании этого тоже можно делать определенные выводы. Мое личное мнение – мы прошли пик заболеваемости в июне-июле этого года», - заявил спикер.

Он также назвал примерные сроки второй волны.

«Этот вывод может влиять дальше на ситуацию в будущем, потому что теперь мы понимаем, что иммунитет существует. Что сообщения о повторных заражениях носят единичный характер – это зависит от особенностей организма, формирования иммунитета. Но в целом иммунитет есть. С учетом этого, я считаю, что если вторая волна будет (а она будет, конечно), она будет более пологой – то есть мы в нее вступим не так резко, как это было в июне-июле. Мы будем к ней готовы: и Минздрав, и общество в целом. И она начнется достаточно серьезно ближе к декабрю. Относительно два спокойных месяца – сентябрь и октябрь у нас будут», - заключил ученый.