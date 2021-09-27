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    15:24, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда ожидается поставка вакцины Pfizer в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о мерах по ускорению закупа вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Казахстане обеспечен доступ к трем вакцинам против коронавируса. Кроме того, по поручению Главы государства в четвертом квартале текущего года ожидается поставка Pfizer. При этом мы будем поддерживать отечественную вакцину, которая не уступает по эффективности зарубежным аналогам», - сообщил в ходе пресс-конференции в Правительстве Ералы Тугжанов.

    Напомним, что в июле этого года Президент поручил обеспечить доступность американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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