Когда ожидается поставка вакцины Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поступление вакцины Pfizer в Алматы ожидается в конце октября. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы рассказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы ожидаем поставки вакцины Pfizer. Но это было устно проговорено. Поставку ожидаем на конец октября. Как такового графика поставки из Министерства здравоохранения нам еще не передавали. Мы сейчас отрабатываем с поликлиниками вопрос, чтобы собрать желающих вакцинироваться данной вакциной»,- сообщила Лаура Мырзагали.

Кроме того, в ходе брифинга заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста. Таковы результаты проведенного эпидемиологами анализа за последние две недели.

«Увеличилась заболеваемость детей в возрасте до 14 лет - на 3,3%. Это следствие заражений в учебных заведениях и в семьях. Чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются граждане 20- 39 лет - 28%, в возрасте 40- 59 лет - 22% и лица старше 60 лет- в 23%», - отметила А. Калыкова.