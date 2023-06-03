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    19:53, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Когда отступит жара в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установилась аномально жаркая погода. Однако пик повышения температуры воздуха еще не наступил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На протяжении нескольких дней столбик термометра в регионе поднимается до 35 и выше градусов, ночью не опускается ниже 20-21 градуса. Пик жары, по прогнозам синоптиков, ожидается 3-го июня, когда воздух прогреется до 42 градусов.

    «Установившаяся жаркая погода связана с устойчивым выносом воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. С 7-го июня на область будет оказывать влияние циклоническая деятельность. С прохождением фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, не исключены град, пыльная буря. Прогнозируется кратковременный спад жары. Температура воздуха постепенно будет понижаться ночью до 12-17, днем – до 22-27 тепла», - сообщила на брифинге заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

    По прогнозам синоптиков, во второй и третьей декадах июня жаркие дни будут сменятся прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей. Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 7-12 до 12-17, днем от 18-23 до 25-30 тепла. Средняя за месяц температура прогнозируется выше нормы на один-два градуса - 18,2-20 тепла. Количество осадков - около и местами меньше нормы.

    Ранее североказахстанские синоптики отмечали, что температура воздуха выше 40 градусов в Петропавловске наблюдалась 83 года назад.
    Теги:
    Погода Петропавловска Северо-Казахстанская область Погода
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