17 Октября 2022, 12:20

Когда отремонтируют республиканские трассы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году начался долгожданный ремонт дороги Караганда – Каркаралинск протяжённостью 200 км. Из них в неудовлетворительном состоянии было 84 км. Дорожники успели привести в порядок 10 км, оставшиеся 74 км закончат в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

– Я часто езжу в Караганду – забираю внуков на каникулы. Вижу, что начался ремонт дороги. Уже есть участок полотна, который привели в порядок. Думаю, что дорога будет полностью отремонтирована, и станет легче добираться до города, – говорит жительница Каркаралинского района Райхан Амиренова.

Конкретное поручение по ремонту дорог в Карагандинской области дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью региона.

Поручение касалось как дороги Каркаралинск – Караганда, так и Караганда – Жезказган и Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал. Глава государства обозначил конкретные сроки: в течение двух лет требуется отремонтировать трассы Караганда – Каркаралинск и Караганда – Жезказган.

Привести в порядок дорогу Караганда – Жезказган общественность просит давно. Отремонтировать предстоит 513 км. Проект по этой дороге разделён на 12 участков. В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации. Планируется увеличить техническую категорию с третьей на первую, а также построить сельскохозяйственные проезды и мосты. Одновременно с подготовкой ПСД разрабатывают и план трассы.

В целом общая протяжённость дорог республиканского значения Карагандинской области составляет 1854 км. В хорошем состоянии находятся 828,4 км, или 44,7 %.