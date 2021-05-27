Когда отменят масочный режим в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал при каких обстоятельствах в Алматы может быть отменен масочный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Масочный режим будет отменен, когда мы стабилизируем полностью обстановку эпидемиологическую в городе и добьемся показателей вакцинации 70-75%, и мы будем говорить, искореним случаи заболевания коронавирусной инфекцией», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Жандарбек Бекшин.

Ранее он сообщал, что в городе образовалась иммунная прослойка.

На 25 мая вакцину получили 293 928 горожан, что составляет 14,8%.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 32 614 доз первого компонента, 109 673 доз второго компонента.