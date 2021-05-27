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    11:48, 27 Май 2021 | GMT +6

    Когда отменят масочный режим в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал при каких обстоятельствах в Алматы может быть отменен масочный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Масочный режим будет отменен, когда мы стабилизируем полностью обстановку эпидемиологическую в городе и добьемся показателей вакцинации 70-75%, и мы будем говорить, искореним случаи заболевания коронавирусной инфекцией», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Жандарбек Бекшин.

    Ранее он сообщал, что в городе образовалась иммунная прослойка.

    На 25 мая вакцину получили 293 928 горожан, что составляет 14,8%.

    Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 32 614 доз первого компонента, 109 673 доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Алматы
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