Когда откроются летние лагеря для детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина рассказала, как будут работать детские лагеря в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее лето для 3 миллионов 57 тысяч школьников будет отличаться от летних месяцев прошлых лет. Поэтому организация летнего отдыха будет иметь свои особенности», - сказала Юлия Овечкина в ходе онлайн-брифинга.

По ее словам, Комитетом определены три основных направления деятельности. Во-первых, это организация лагерей. Во-вторых, охват летними мероприятиями детей, в том числе детей отдельных категорий. В-третьих, это обеспечение безопасности.

Было отмечено, что решение о возобновлении деятельности детских оздоровительных лагерей, центров, комплексов, загородных лагерей, пришкольных принимается местными исполнительными органами при соблюдении санитарных норм.

«Детские лагеря откроются с 8 июня в двух регионах, с 15 июня в 12 регионах, с 20 июня также в двух регионах. Принято решение о запрете деятельности загородных и пришкольных лагерей в городе Алматы. По прогнозным данным, из 12 154 лагерей будет действовать только 65 процентов», - уточнила Юлия Овечкина.



