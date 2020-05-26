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Когда откроются бассейны, SPA центры, тренажерные залы в столице

26 Мая 2020 18:24
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Когда откроются бассейны, SPA центры, тренажерные залы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При каком уровне заболеваемости откроются бассейны, SPA центры, тренажерные залы и аквапарки? Этот вопрос разъяснила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «МИНЗДРАВ СООБЩАЕТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы идем по поэтапному смягчению в зависимости от уровни заболеваемости. Перечисленная группа объектов будет открываться тогда, когда уровень заболеваемости составит не более двух процентов. Очень сложно прогнозировать. Как мы будем соблюдать карантинные меры, так и возобновится их деятельность», - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.

Главный государственный санитарный врач РК также пояснила, какие меры предприняты в отношении тех, кто нарушает санитарные нормы.

«Действующее законодательство, то есть предпринимательский кодекс, позволяет проводить внеплановую проверку в случае угрозы эпидемии. Административным кодексом статьей 462 предусмотрена административная ответственность в отношении тех лиц, которые не выполняют санитарные нормы и требования, которые мы предъявляем», - заключила она.


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Ключевые слова: Спорт, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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