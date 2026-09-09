Когда откроют новую развязку Бейсековой — Тлендиева в Астане

Движение по двухуровневой транспортной развязке на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой в Астане планируют открыть до конца октября, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Общественного совета сообщил и.о. заместителя руководителя Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мадияр Тукпатов.

По его словам, сегодня металлические конструкции моста полностью смонтированы. Со стороны торгового дома «Астыкжан» завершены работы по укладке асфальта. Со стороны улицы Сейфуллина в настоящее время проводятся работы по устройству дорожного покрытия и подготовке основания под асфальтирование.

Основные работы по прокладке инженерных коммуникаций полностью завершены. В частности, проложены сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, теплоснабжения и связи.

— До конца октября текущего года планируется завершить асфальтирование основной дороги и обеспечить движение автотранспорта по улице Бейсековой над проспектом Тлендиева. Кроме того, планируется завершить работы по укладке асфальта на проспекте Тлендиева до 10 сентября и полностью открыть движение для автотранспорта, — сказал Мадияр Тукпатов.

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