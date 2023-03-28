Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Когда откроют движение на всем протяжении транспортного коридора «Центр – Юг»

Серик Сабеков
28 Марта 2023, 13:10
Когда откроют движение на всем протяжении транспортного коридора «Центр – Юг»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, на какой стадии находятся работы по транспортному коридору «Центр – Юг» сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития коридора «Центр – Юг» продолжается реконструкция участков «Караганда-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай» (946 км, из которых открыто 543 км)», - сказал Амангельды Беков.

Было отмечено, что по участку Караганда-Балхаш (363 км) открыт проезд на 281 км. На участках Балхаш-Бурылбайтал-Курты (516 км) открыто движение на 262 км, и в текущем году продолжаются работы на участке Курты-Капшагай (67 км).

«В целом мы планируем открыть движение по коридору «Центр – Юг» на всем протяжении до конца 2023 года, со сдачей в эксплуатацию в 2024 году», - добавил Амангельды Беков.

Ранее сообщалось, что общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 95 тысяч км.


Транспорт   Дороги   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие