Когда откроют движение на всем протяжении транспортного коридора «Центр – Юг»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, на какой стадии находятся работы по транспортному коридору «Центр – Юг» сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития коридора «Центр – Юг» продолжается реконструкция участков «Караганда-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай» (946 км, из которых открыто 543 км)», - сказал Амангельды Беков.

Было отмечено, что по участку Караганда-Балхаш (363 км) открыт проезд на 281 км. На участках Балхаш-Бурылбайтал-Курты (516 км) открыто движение на 262 км, и в текущем году продолжаются работы на участке Курты-Капшагай (67 км).

«В целом мы планируем открыть движение по коридору «Центр – Юг» на всем протяжении до конца 2023 года, со сдачей в эксплуатацию в 2024 году», - добавил Амангельды Беков.

Ранее сообщалось, что общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 95 тысяч км.