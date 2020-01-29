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Когда откроют дороги во всех направлениях в Карагандинской области

29 Января 2020 15:50
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Когда откроют дороги во всех направлениях в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Последствия непогоды обсудили на заседании Областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Специалисты рассказали о работах, проводимых на дорогах региона, и о том, когда планируется открыть трассы по всем направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ДЧС, за период с 17 по 29 января по области осадки в два с лишним раза превысили норму. Практически ежедневно объявляли штормовое предупреждение. Из-за метелей, снежных заносов и плохой видимости было закрыто движение по всем направлениям.

«Ухудшение погодных условий произошло практически на всей территории области, кроме городов Балхаш, Приозёрск и южных границ Шетского, Актогайского и Жанааркинского районов. Проводилось 105 спасательных операций. Спасены 954 человека, вызволено 229 единиц техники. Людей разместили в пунктах обогрева, обеспечили питанием. Из заснеженных населенных пунктов доставили в лечебные учреждения 21 человека, в том числе шесть рожениц», - сообщил начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев.

Как озвучено на совещании, на республиканских дорогах в пунктах пропуска скопилось 820 машин: 188 легковых, 601 грузовая и 31 автобус. Водителям и пассажирам предложили переждать ситуацию в безопасных местах.

Утром 29 января с улучшением погоды дороги начали открывать. На областных дорогах оставались закрытыми четыре участка в Осакаровском и Улытауском районах. На республиканских дорогах проезд был запрещен на пяти участках, в том числе в направлении Нур-Султана.

Железнодорожный вокзал и аэропорт работают в штатном режиме.

Обеспечить полностью проезд по всем областным дорогам обязались к середине дня, на республиканских – к вечеру.

Аким области Женис Касымбек высказал критику в адрес «Казахавтодора» из-за ситуации на республиканских дорогах.

«Я вынужден отметить слабую работу подрядчика. Подготовка к зимнему содержанию оказалась на низком уровне», - заявил глава региона.

Аким области потребовал обеспечить полную очистку автомобильных дорог от снега.

«Ход уборки снега на особом контроле. Все трассы сегодня должны быть открыты. В городах и районах - в ближайшие дни убрать снег и вывезти во всех общественных местах, возле школ, больниц, детских садов. Нужно определить безопасные места для складирования. Акимы, персональная ответственность у каждого по своим населенным пунктам по ситуации со снегом», - сказал Женис Касымбек.

По отчетам руководителей, непогода не сказалась на системе теплоснабжения. Все восемь станций в области работают штатно. Между тем из-за погодных условий без электроэнергии остались 13 населенных пунктов. В ряде их электричество уже восстановлено. Женис Касымбек поручил до конца дня устранить аварии во всех остальных.

В Карагандинской области сеть автомобильных дорог составляет 12 441 км, из них: республиканского значения - 2 785 км (10 автодорог); областного значения - 3 462 км (44 автодороги); районного значения, внутрипоселковые автодороги и улицы населенных пунктов - 6 194 км. Всего по области определено 590 снегозаносимых участков протяженностью 705 км.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Погода,
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Агата Мухамеджанова

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