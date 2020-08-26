+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда откроют автоперевозки из Казахстана в соседние страны

26 Августа 2020 18:16
Поделиться:
Когда откроют автоперевозки из Казахстана в соседние страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, при каких условиях и когда могут открыть автоперевозки из Казахстана в соседние страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Пик заболеваемости коронавирусом пройден – эпидемиологи
Е.Тугжанов посетил производственные предприятия по выпуску медизделий и оборудования Новую тест-систему для выявления коронавируса разрабатывают казахстанские ученые В Алматы прокомментировали «пробку» из автобусов возле заправочных станций

«В период действия чрезвычайного положения в стране с 16 марта по 11 мая 2020 года были приостановлены все регулярные международные автобусные маршруты, в том числе сообщения с РФ, Кыргызстаном и Узбекистаном», - напомнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что после завершения действия чрезвычайного положения в стране 11 мая 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации и карантинных мероприятий ограничение работы международных автобусных маршрутов не снято по сегодняшний день. «Возобновление работы международных маршрутов планируется по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации после согласования с компетентными органами иностранных государств», - заключили в МИИР.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Здравоохранение   #Транспорт   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив