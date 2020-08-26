Когда откроют автоперевозки из Казахстана в соседние страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, при каких условиях и когда могут открыть автоперевозки из Казахстана в соседние страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период действия чрезвычайного положения в стране с 16 марта по 11 мая 2020 года были приостановлены все регулярные международные автобусные маршруты, в том числе сообщения с РФ, Кыргызстаном и Узбекистаном», - напомнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что после завершения действия чрезвычайного положения в стране 11 мая 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации и карантинных мероприятий ограничение работы международных автобусных маршрутов не снято по сегодняшний день. «Возобновление работы международных маршрутов планируется по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации после согласования с компетентными органами иностранных государств», - заключили в МИИР.