Когда откроется туристический сезон на озере Алаколь в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Базы отдыха Восточного Казахстана готовятся к приему туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Инара Бодукова рассказала, что из-за карантина прием туристов разделен на несколько этапов. Если с 3 июня заработают санаторно-курортные и лечебно-оздоровительные базы, то реакционные и другие виды туризма возобновят свою работу с 6 июня. За исключением Урджарского района ВКО.

«Здесь хотелось отметить, что побережье озера Алаколь начнет свою работу с 13 июня текущего года. Есть определенные нормы и требования, которые были заложены в постановление главного государственного санитарного врача республики, области, то есть все владельцы баз и турфирм об этом в курсе», - пояснила И. Бодукова.

К слову, рабочая группа побывала на базах отдыха и проверила их готовность. В целом, И. Бодукова отметила, что область к туристическому сезону готова.

Напомним, в Восточном Казахстане карантинные меры продлены до 13 июня. Вместе с тем с 3 июня в регионе запущен следующий этап по ослаблению режима карантина.

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