+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда откроется ТРЦ «Aport Mall» в Алматы

13 Января 2022 12:20
Поделиться:
Когда откроется ТРЦ «Aport Mall» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 15 января торгово-развлекательный центр Aport Mall возобновит свою работу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане начался вывод подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ
«Желтый» уровень террористической угрозы установили в СКО Это был не протест, а форма захвата власти – Гульмира Илеуова Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов

Как сообщили в пресс-службе молла «Апорт», более 90% арендаторов ТРЦ закончили восстановительные работы после серии вооруженных нападений и готовы к открытию. В связи с этим молл возобновит работу 15 января. Наиболее пострадавшие от действий мародеров магазины будут открыты до конца текущего месяца.

«В настоящее время наши арендаторы и команда молла «Апорт» проводят финальные работы, и мы сможем открыться к концу этой недели», - сообщили в пресс-службе молла.

В период действия режима ЧП молл будет работать по сокращенному графику с 10:00 до 20:00.

Кроме того, в период ЧП с арендаторов не будет взиматься арендная плата.

Ранее сообщалось, какие торговые объекты заработали в городе Алматы после массовых беспорядков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В Казахстане начался вывод подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ
«Желтый» уровень террористической угрозы установили в СКО
Это был не протест, а форма захвата власти – Гульмира Илеуова
Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов
Популярное
1 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
2 Столичные школьники и студенты снова переводятся на онлайн-обучение
3 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
4 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
5 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
6 Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы
Читайте также
Аким Алматы выразил соболезнования семье погибшего подполковника Сандибека Хаирова
Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Столичные школьники и студенты снова переводятся на онлайн-обучение
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив