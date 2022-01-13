Когда откроется ТРЦ «Aport Mall» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 15 января торгово-развлекательный центр Aport Mall возобновит свою работу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе молла «Апорт», более 90% арендаторов ТРЦ закончили восстановительные работы после серии вооруженных нападений и готовы к открытию. В связи с этим молл возобновит работу 15 января. Наиболее пострадавшие от действий мародеров магазины будут открыты до конца текущего месяца.

«В настоящее время наши арендаторы и команда молла «Апорт» проводят финальные работы, и мы сможем открыться к концу этой недели», - сообщили в пресс-службе молла.

В период действия режима ЧП молл будет работать по сокращенному графику с 10:00 до 20:00.

Кроме того, в период ЧП с арендаторов не будет взиматься арендная плата.

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