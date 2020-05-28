Когда откроется новый отель Rixos Aktau на побережье Каспия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда откроется новый отель Rixos Aktau на побережье Каспийского моря и сколько будет стоить отдых в нем, сообщил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отель планируется открыть в начале июля. Некоторые туроператоры уже продают туры. Где-то я видел стоимость в 256 тыс тенге, это у нас тур за две ночи и три дня. Но необходимо учитывать, что в стоимость тура входит стоимость авиабилетов, это может составить, учитывая краткосрочность туров, до 40%. Кроме того, в данную стоимость входит питание по системе all inclusive», - сказал Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.
Он отметил, что туры в этот отель стоят ниже зарубежных аналогов.
«Если брать, к примеру, увеличение тура до 7-10 дней, то в принципе цена окажется ниже, чем зарубежные аналоги. Если мы сейчас полетим на три дня куда-нибудь в Турцию или в Египет, цена может намного превысить ту цену, которую сейчас предлагает отель Rixos Aktau», - добавил Дастан Рыспеков.
Ранее в СМИ сообщалось, что Rixos Aktau – это первый 5-ти звёздочный гостиничный комплекс в Казахстане с концептом «ALL INCLUSIVE».
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