Когда окончится карантин казахстанских студентов, эвакуированных из Уханя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В предстоящее воскресенье будут выведены из карантина казахстанские студенты, эвакуированные из Уханя 2 февраля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Студенты, эвакуированные из Уханя, будут выведены из карантина в предстоящее воскресенье», - сообщил представитель Минздрава.

Он также сообщил о состоянии казахстанцев, эвакуированных из Китая 11 февраля.

«Эвакуированные из Китая 11 февраля 217 граждан Казахстана после трехдневной проверки выписываются из больницы. Состояние здоровья и анализы у всех хорошие», - сказал Диас Ахметшарип.



