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Когда окончится карантин казахстанских студентов, эвакуированных из Уханя
13 Февраля 2020 17:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В предстоящее воскресенье будут выведены из карантина казахстанские студенты, эвакуированные из Уханя 2 февраля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Студенты, эвакуированные из Уханя, будут выведены из карантина в предстоящее воскресенье», - сообщил представитель Минздрава.
Он также сообщил о состоянии казахстанцев, эвакуированных из Китая 11 февраля.
«Эвакуированные из Китая 11 февраля 217 граждан Казахстана после трехдневной проверки выписываются из больницы. Состояние здоровья и анализы у всех хорошие», - сказал Диас Ахметшарип.
Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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