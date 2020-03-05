Когда одобрят окончательный вариант латиницы, рассказали в Минкультуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В марте будет одобрен окончательный вариант казахского алфавита на основе латиницы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адильбек Каба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев давал поручения об усовершенствовании казахского алфавита на основе латиницы. После этого поручения в течение 3-4 месяцев ученые провели четыре заседания. На этих обсуждениях были рассмотрены несколько вариантов алфавита. В целом, до сегодняшнего дня поступило более 40 вариантов алфавита. Из них официально учеными рассмотрено 30 вариантов. Не один из них не остался без рассмотрения. Все они были проанализированы и обсуждены, были учтены необходимые предложения. Мы ответили авторам», - сказал он.

Как отметил спикер, из всех предложенных вариантов было отобрано четыре. Все эти варианты 4 февраля были всесторонне рассмотрены на республиканском уровне.

«Спорным среди ученых был один момент: неверно утверждение о том, что сколько букв было в кириллице, столько должно быть и здесь. Известно, что в нашем языке было много ненужных, заимствованных звуков. Одна из целей перехода на латиницу как раз в том, чтобы избавиться от вошедших не по нашему желанию в свое время ненужных звуков, обеспечить чистоту языка», - сказал Адильбек Каба.

По его словам, при организации Комитета языковой политики 14 февраля с участием региональных управлений по развитию языков были проведены республиканские обсуждения. В Алматы 20 февраля рабочая группа ученых провела заседание по этому вопросу, учитывая особенности каждого варианта, была подготовлена и одобрена единая версия.

«По этому вопросу первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с учеными и обсуждения. Некоторые буквы были повторно рассмотрены, и даны поручения по дополнениям. Можно сказать, что этот вариант прошел первый отбор Администрации Президента. Осталось только прийти к общему мнению по двум-трем заимствованным звукам. 13 марта будет проведено большое заседание с участием широкого круга ученых. На этом заседании будет одобрена конкретная версия алфавита и передана на рассмотрение Правительства и Национальной комиссии», - сказал он.



