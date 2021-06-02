Когда обеспечат 100-процентный доступ к питьевой воде в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по повышению доступа населения к качественной питьевой воде рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня услугами водоснабжения охвачено 94,1% населения Республики или 17,7 млн человек, из них 10,7 млн человек городского и 7 млн человек сельского населения», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи с населением.

Было отмечено, что всего в республике 6316 сел, из них водоснабжением обеспечено 4394 села.

«Из необеспеченных 1922 сел в 793 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения, и в оставшихся 1129 селах (с численностью менее 200 человек) будут установлены локальные системы очистки воды», - пояснил Бейбут Атамкулов.

По словам министра, реализация проектов и обеспечение водой зависит от местных исполнительных органов, которые обязаны проводить поисково-разведочные работы и разработку проектно-сметной документации. В свою очередь, Правительство необходимые финансовые ресурсы выделяет в полном объеме.

В текущем году на реализацию проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 151,4 млрд. тенге.

«По итогам года доступом к услугам водоснабжения будет охвачено до 98% городского и 91,8% сельского населения. До 2025 года планируется обеспечить 100% доступ населения к питьевой воде», - заключил глава МИИР.



