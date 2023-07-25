Когда-нибудь, но не сейчас – Асхат Оралов о проведении ЧМ по футболу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов прокомментировал возможное проведение Чемпионата мира по футболу в Казахстане. Как отметил министр, нужно делать акцент на развитие детско-юношеского спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Давайте объективно скажем, этим вопросом надо официально заняться. По официальным данным, в Катаре последний чемпионат мира обошелся в 200 млрд долларов. Мое личное мнение, мы должны сделать акцент на развитие детского-юношеского спорта, не только футбола. Сейчас мы поставили задачу – провести масштабную инвентаризацию спортивных сооружений. Согласно данным официальной статистики, в Казахстане насчитывается более 43 тысяч спортивных площадок. Теперь надо пересмотреть все эти данные. Посмотреть, на практике есть ли эти сооружения, насколько они соответствуют стандартам. Акцент мы делаем на поддержку массового спорта», - прокомментировал министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах Правительства.

По его словам, на сегодняшний день очень радуют результаты сборной по футболу.

«У нас три победы подряд, такого давно не было. В сентябре у нас будут ответные игры. Я очень надеюсь, что наши казахстанцы придут поддержать футболистов. И тем самым это будет служить примером для подрастающего поколения. Я уверен, что когда-то мы будем подавать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу, но сейчас такого вопроса на повестке нет», - добавил Асхат Оралов.