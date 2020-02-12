Когда наступит пик вспышки коронавируса – прогноз эксперта

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пик вспышки коронавируса должен наступить в середине-конце февраля, заявил глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по делам здравоохранения Чжун Наньшань, передает МИА «Казинформ».

«На фоне текущей ситуации с распространением коронавируса сложно определить переломный момент эпидемии, но пик вспышки придется на середину-конец февраля», - заявил Чжун Наньшань, слова которого приводит агентство «Синьхуа».

По его словам, «проблема передачи вируса от человека к человеку до сих пор не решена в городе Ухань», эпицентре распространения эпидемии.

Китайский эксперт считает, что «все еще трудно лечить инфицированных пациентов, находящихся в критическом состоянии».

Чжун Наньшань также отметил, что «ситуация в городе Ухань еще находится на довольно сложном этапе».

Напомним, в эти дни в Женеве проходит глобальный форум ВОЗ по исследованиям и инновациям с целью мобилизовать усилия на борьбу с коронавирусом.