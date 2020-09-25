Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Когда начнутся выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Tengri Bank

25 Сентября 2020, 09:25
Когда начнутся выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Tengri Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов определил АО «Евразийский банк» в качестве банка-агента, который за счет средств фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Tengri Bank».

Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 30 сентября 2020 года. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, с целью минимизации очередей отделения АО «Евразийский банк» будут дополнительно обслуживать вкладчиков АО «Tengri Bank» в ближайшие выходные дни – 3 и 4 октября. КФГД рекомендует отслеживать загруженность отделений на сайте банка-агента перед их посещением.

Банком-агентом также будет предусмотрена опция по дистанционной подаче заявлений и онлайн-проверке сумм возмещения, подробную информацию о которой можно будет получить на сайте АО «Евразийский банк».

Выплата гарантийного возмещения через банк-агент будет осуществляться в течение 12 последующих месяцев до 30 сентября 2021 года. По истечении указанного периода фонд может продлить срок действия договора с банком-агентом. После завершения установленного срока выплат через банк-агент, вкладчики АО «Tengri Bank» смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД.

Выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии:

- не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;

- не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;

- и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО «Tengri Bank» лицензии).

При наличии у вкладчика АО «Tengri Bank» двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге, с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank» следует обратиться в любое отделение или филиал АО «Евразийский банк» и заполнить заявление на выплату. Бланк заявления можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД и заполнить его заранее.

Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz и в справочной службе банка:

+7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

При обращении в банк-агент вкладчику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо представить правоустанавливающие документы (например, свидетельство о наследстве или доверенность).

Перемену фамилии, имени или отчества в банке-агенте подтверждают свидетельством о заключении брака или свидетельством о перемене фамилии, имени или отчества, выданным органами ЗАГС.

В отдельных случаях банк-агент вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований. Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Отметим, что вкладчики могут самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке.

За выплатой остатков сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики имеют право обратиться в ликвидационную комиссию АО «Tengri Bank» после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, через чат на сайте КФГД, в Telegram-чате @kdif_ask, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.

Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций.


Банки   Другие государственные органы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев