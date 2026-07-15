Когда начнутся работы по реконструкции Астанинского водохранилища

Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК завершит разработку проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации Астанинского водохранилища до конца текущего года. В 2026 году планируется проработать вопрос финансирования проекта, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщил председатель Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев, Астанинское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1970 году. За более чем полвека на объекте проводились отдельные ремонтные работы, однако комплексная реконструкция гидроузла до настоящего времени не осуществлялась.

— В рамках проекта планируется заменить основное оборудование гидроузла, укрепить существующую дамбу и модернизировать сооружения. Это позволит повысить надежность эксплуатации объекта и снизить риск возникновения аварийных ситуаций в будущем, — сказал Арсен Жаканбаев.

По его словам, проект не предусматривает увеличения объема водохранилища или расширения его границ. Основная задача — продлить срок безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, которое функционирует уже более 50 лет.

— Любое гидротехническое сооружение имеет нормативный срок службы. Мы провели необходимые обследования и пришли к выводу, что требуется заменить основные элементы гидроузла и усилить дамбу. Сейчас объект находится в безопасном состоянии, а реконструкция проводится на опережение, чтобы предотвратить возможные риски в будущем, — отметил глава Комитета.

Он добавил, что механическая очистка водохранилища от донных отложений продолжается в ходе текущей эксплуатации объекта и финансируется эксплуатирующей организацией.

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— Работы по механической очистке ведутся ежегодно. Из-за значительного объема иловых отложений этот процесс рассчитан на длительный период и будет выполняться поэтапно, — пояснил Арсен Жаканбаев.

Председатель комитета отметил, что в настоящее время угрозы дефицита питьевой воды в Астане нет. По его словам, нехватка может возникнуть только в случае продолжительного маловодного периода длительностью четыре–пять лет подряд. За последнее десятилетие такие циклы продолжались не более трех лет, при этом возникавшие трудности удавалось решать без введения ограничений на водоснабжение.

Кроме того, в перспективе дополнительным источником водоснабжения станет строящийся водовод от канала имени Каныша Сатпаева, который реализуется с учетом дальнейшего роста населения столицы.

— Мы не видим рисков возникновения дефицита питьевой воды в будущем. Астанинское водохранилище продолжит выполнять две ключевые функции — регулирование паводкового стока и обеспечение столицы питьевой водой, — подчеркнул Арсен Жаканбаев.

По словам главы комитета, сроки реализации проекта реконструкции будут определены после завершения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

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