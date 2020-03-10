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Когда начнутся противопаводковые работы в Акмолинской области, рассказали в МВД

10 Марта 2020 13:03
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Когда начнутся противопаводковые работы в Акмолинской области, рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о планах противопадковых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С сегодняшнего дня запланированы работы на территории Акмолинской области, в Павлодарской и Костанайской области - соответственно где-то в двадцатых числах», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

« Более сложный снежный покров и ледовый состав у нас на территории Северо-Казахстанской области. Поэтому там несколько позже, к концу месяца, в зависимости от обстановки, мы будем проводить профилактические работы по разрыхлению ледяного покрова на реках. Это своевременно позволит нам проводить беспрепятственно сброс с водохранилищ», - добавил он.

По словам Юрия Ильина, сейчас идет понижение уровня в пределах штатных расписаний, которые определены для водохранилищ.

«Это в том числе и Астанинское водохранилище, которое питает и город Нур-Султан водоснабжением. По снежным запасам, которые мы видим, мы понимаем, что водохранилище будет наполнено в случае повышения температуры 100%, защитные мероприятия будет брать на себя Астанинский контррегулятор . Ожидаемое поступление в контррегулятор будет до 300 миллионов кубических метров, соответственно работы по спрямлению русла реки Есиль проводятся на территории Акмолинской области. Там работы акимат начал заблаговременно», - заключил замминистра.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Паводок,
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Азамат Сыздыкбаев

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