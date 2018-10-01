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Когда начнутся осенние каникулы у казахстанских школьников
16 Октября 2018 18:12 318
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлении образования акимата Астаны рассказали, когда начнутся каникулы у казахстанских школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 29 октября у учеников 1-11 (12) классов казахстанских общеобразовательных школ начнутся осенние каникулы. Продлятся каникулы 7 дней по 4 ноября 2018 года включительно», - сообщили в управлении.
В ведомстве сообщили, что аналогичный период будут отдыхать и учащиеся нулевых классов.
Ключевые слова: Астана, Образование,
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