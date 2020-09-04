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Когда начнутся клинические исследования казахстанской вакцины против коронавируса

4 Сентября 2020 17:40
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Когда начнутся клинические исследования казахстанской вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов рассказал, на какой стадии находятся работы по созданию казахстанской вакцины против коронавируса , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Исследование начнется после получения положительных заключений экспертных организаций и одобрения соответствующих уполномоченных органов. Поэтому клинические испытания еще не начались»,- сказал Багдат Кожахметов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Сейчас, по его словам, проводятся переговоры по проведению третьей фазы клинических испытаний от КВИ от компании «Синофарм».

«Протокол исследования других документов проходит экспертную оценку в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и центральной комиссии по клинической базе», -уточнил Багдат Коджахметов.

Она также добавил, что на сегодня определены потенциальные клинические базы, которые будут в Нур-Султане и Караганде.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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