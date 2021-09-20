Когда начнутся четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 18:00 начнутся игры «Каспий» — «Астана» и «Тараз» — «Шахтер», а на 20:00 запланирован старт встреч «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» и «Кайрат» — «Кайсар». Время — столичное.

Напомним, что для пар «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» и «Астана» — «Каспий» это будут вторые матчи данной стадии: в прошлом месяце костанайцы одержали минимальную победу над петропавловцами (1:0), а в противостоянии клубов из Нур-Султана и Актау была зафиксирована боевая ничья (3:3).







