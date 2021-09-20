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    16:28, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда начнутся четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 18:00 начнутся игры «Каспий» — «Астана» и «Тараз» — «Шахтер», а на 20:00 запланирован старт встреч «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» и «Кайрат» — «Кайсар». Время — столичное.

    Напомним, что для пар «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» и «Астана» — «Каспий» это будут вторые матчи данной стадии: в прошлом месяце костанайцы одержали минимальную победу над петропавловцами (1:0), а в противостоянии клубов из Нур-Султана и Актау была зафиксирована боевая ничья (3:3).




    Теги:
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