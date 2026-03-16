Когда начнут взрывать лед на реках в Костанайской области

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, первые взрывы проведут уже 16 марта.

По информации ведомства, работы стартуют 16 марта 2026 года и пройдут в нескольких районах области. Их цель — предотвратить образование ледовых заторов и снизить риск подтоплений во время весеннего паводка.

16 марта стартуют в Джангельдинском районе — сёла Саға, Көлқамыс, Наурзумском районе — сёла Дәмді, Буревестник, Шолақсай, Сарыкольском районе — село Вишневка, посёлок Сарыколь, Алтынсаринском районе — село Шоқай, сельский округ Ильяса Омарова, Карабалыкском районе — посёлок Карабалык, село Михайловка, станция Тогузак.

17 марта: Амангельдинский район — Амангельдинский сельский округ, село Урпек. Аулиекольский район — село Коктал.

Костанайский район — сёла Константиновка, Садчиковка, Садовое. Район Беимбета Майлина — сёла Әйет и Майское.

18 марта: Амангельдинский район — Амантогайский, Урпекский и Байгабылский сельские округа. Карасуский район — сёла Карасу, Восток, Карамырза.

Мендыкаринский район — село Аксуат.

Житикаринский район — село Забеловка. Денисовский район — село Алчановка.

19 марта:Амангельдинский район — Кумкешуский сельский округ.Узункольский район — село Узунколь. Камыстинский район — село Пушкино.Карасуский район — сёла Новоселовка, Белозерка, Зеленовка.

20 марта: Аркалык — сёла Екидин и Жалгызтал.

Карасуский район — участок реки возле села Железнодорожный.

Кроме того, 19 марта взрывать лед будут и в областном центре: Костанай — район КЖБИ, территория у центрального и Корейского мостов.

В ДЧС призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности в местах проведения взрывных работ. Специалисты напоминают, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и являются частью противопаводковых мероприятий.

