Когда начнут выдавать социальные пакеты для детей из малообеспеченных семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал, когда начнут выдаваться продуктовые и гигиенические наборы для малообеспеченных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается детей в возрасте от 1 до 6 лет и обеспечения их продуктовыми наборами и гигиеническими средствами. Во-первых, мы определили набор этих всех продуктов и гигиенических средств. Во-вторых, они даются, чтобы улучшить здоровье наших детей, особенно в сельской местности. До сегодняшнего дня эти семьи такого не получали», - сказал Бердибек Сапарбаев на депутатов с представителями министерств социального блока Правительства.

По его словам, перед этим был тщательно изучен международный опыт.

«Во многих развитых странах Европы и Азии это есть. Что касается монетизации - было такое предложение, чтобы давать не продуктами, а деньгами. Мы с вами хорошо знаем о прошлогоднем опыте, как наши некоторые граждане скрывали свои доходы. В результате эти деньги, предусмотренные на детей, были израсходованы на другие цели. Даже на покупку смартфонов и оплату кредитов», - отметил зампремьера.

Б. Сапарбаев напомнил, что с прошлого года идет «пилот» по внедрению социальной ID-карты.

«Сейчас пилот запущен в Актюбинской области, в Алматы, в Атырауской и Павлодарской областях. Мы намерены запустить его еще в Костанайской и Мангистауской областях. Тогда всё будет делаться через социальные карты. Я специально посетил супермаркет «Магнум», где все наборы будут выдаваться через социальные карты. Закуп будет определяться местными властями, Президент одобрил Постановление Правительства, чтобы это было из одного источника. (…) Доставка тоже будет за местными органами, хранение – за теми торгующими организациями, кто выиграет», - сообщил спикер.

«Мы с февраля начнем, все необходимые НПА есть, буквально во вторник принято Постановление Правительства, и со следующего месяца местные исполнительные органы начнут выдавать эти социальные пакеты», - добавил он.