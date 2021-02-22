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    14:26, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Когда начнут вакцинировать население столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда начнут вакцинировать население столицы, сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 февраля начата вакцинация медработников. На сегодня вакцинированы 2 008 медработников. Вторым этапом будут вакцинироваться педагоги и сотрудники силовых структур. В дальнейшем, в апреле - студенты. Население города будет вакцинировано предположительно в мае», - отметила Сархат Бейсенова.

    Ранее она сообщила, что в городе Нур-Султане продолжается регистрация случаев CОVІD-19 среди населения всех возрастов и контингентов. В январе зарегистрировано 3 763 случая, с начала февраля 2 192 случая. Всего случаев КВИ с отрицательным результатом ПЦР-теста - 80 (январь – 55, февраль – 25). За сутки зарегистрировано 72 случая инфекции, в том числе 49 случаев с симптомами, 23 - бессимптомных, выявлено 84 очага, в том числе 66 домашних, 18 организованных.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная
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