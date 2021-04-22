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    22:36, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда начнут реализацию нацпроектов, рассказал Кайрат Келимбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С августа начнется реализация национальных проектов в рамках утвержденной Системы государственного планирования. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что в систему госпланирования включены новые документы в виде концепций развития отрасли/сферы и национальных проектов.

    «В апреле Агентством совместно с Министерством национальной экономики начат мониторинг реализации государственных программ. Результаты анализа дадут нам конкретную информацию о том, в каком направлении, должна двигаться разработка национальных проектов. Далее, в мае-июне будет продолжено обсуждение национальных проектов на уровне Премьер-Министра, заместителей Премьер-Министра, кураторов проектов и депутатов Парламента Республики Казахстан», - сказал Кайрат Келимбетов на заседании Высшего совета по реформам под председательством Президента РК в Акорде.

    По словам К. Келимбетова, проекты будут обсуждаться с общественностью, экспертными кругами, Национальной палатой предпринимателей.

    «С апреля по июнь – государственные органы разработчики проектов приступят к подготовке бюджетных заявок для обоснования расходов. В июле планируется рассмотрение национальных проектов на заседании ВСР и утверждение перечня национальных проектов Вашим указом, а сами национальные проекты будут утверждены постановлением Правительства РК», - проинформировал глава Агентства.

    Он сообщил, что с августа начнется реализация проектов, мониторинг и оценка их реализации, с участием Офиса по мониторингу национальных проектов при Правительстве и Национального аналитического центра при АСПР.

    Напомним, сегодня под председательством Главы государства состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам.


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