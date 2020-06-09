Когда начнут распределять места в столичные детсады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в дошкольные учреждения впервые пойдут 20 198 малышей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С 17 июня планируется начать плановое комплектование дошкольных организаций города. В электронной системе e.astana.kz или indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (частные сады и мини-центры) в количестве 20 198 мест (в 2019 году освободились 15 тыс. мест), сообщили сегодня в управлении образования Нур-Султана. Как пояснили в управлении, из освободившихся мест для детей, 2018 года рождения, предназначено 2 442 места, 2017 года – 7 877, 2016 года – 5 449, 2015 года рождения – 4 430 мест.

«С 1 июня на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 организованы онлайн-консультации для родителей. При необходимости родители могут обратиться в консультативные пункты при государственных дошкольных организациях с соблюдением строгих санитарно-дезинфекционных мер», – отметили в ведомстве.

График проведения комплектования и инфографика получения направления будут размещены на интернет-ресурсах: сайт управления образования – bilim.astana.kz, официальный сайт акимата – astana.gov.kz, сайт электронной системы – e.astana.kz или indigo24.kz.

«В связи с режимом карантина в столице выданные направления будут продлеваться в системе автоматически без участия родителя. По всем возникающим вопросам можно обратиться в сall-центр по телефонам: 55-68-83, 55-68-73, 1445», – говорится в сообщении управления образования.

График комплектования детских садов прилагается ниже.