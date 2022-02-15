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Когда начнут принимать заявки на субсидирование арендной платы в СКО

15 Февраля 2022 18:07
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Когда начнут принимать заявки на субсидирование арендной платы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале «Отбасы банка» рассказали о разработке платформы, с помощью которой будут приниматься заявки на субсидирование арендной платы в режиме-онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник отдела развития бизнеса Арман Сугралин сообщил, что для автоматизации всех процессов банку необходима интеграция с 16 базами данных сразу шести государственных органов.

«Функционал программы дорабатывается. Программа по субсидированию аренды начнет работать с мая этого года. Список граждан будет формировать Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. После его получения «Отбасы банк», как оператор этого направления, уведомит каждого о возможности субсидирования арендной платы и дальше претендент сможет подать заявку на платформе банка. Для этого нужно иметь ключ ЭЦП. Когда претендент пройдет на платформе проверку по уровню дохода, он находит подходящее жилье, в режиме-онлайн подписывает и регистрирует договор аренды на него, открывает текущий счет и перечисляет туда 50% от стоимости аренды. Затем банк перечисляет оставшиеся 50% и в дальнейшем мониторит платежную дисциплину арендатора. Оформить жилищную выплату можно будет и в филиале банка, в зоне самообслуживания», - рассказал А. Сугралин.

На субсидирование арендной платы могут претендовать многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Все они должны стоять в очереди в местных акиматах, как нуждающиеся в жилье. Их совокупный доход за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину одного прожиточного минимума (36 018 тенге).

«На помощь таким семьям из бюджета будет выделено 50 млрд тенге. По прогнозам банка, на эти средства 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на покрытие половины стоимости арендной платы за жилье», - добавил А. Сугралин.


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#Банки   #Северо-Казахстанская область   #Жилье   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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